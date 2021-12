BMW X5 chega com versões de motor a diesel

A BMW está disposta a expandir o portfólio do SUV X5 e traz agora a opção diesel nas duas novas versões já disponíveis nas concessionárias, a xDrive30d e M50d. A opção mais cara do utilitário esportivo X5 tem preço sugerido de R$ 474.950. Batizada de M50d, o veículo esconde sob o capô o motor desenvolvido pela BMW M Performance, são seis cilindros em linha de 3,0 litros com três turbinas de geometria variável, para gerar 381 cavalos e 75,5 mkgf.

O modelo tem potência de sobra e traz uma recheada lista de equipamento que deixam o carro com um ar mais moderno e equipado. O BMW da BMW vem com rodas de 20 polegadas, sistema de visão noturna com raios infravermelhos (Night Vision), que mostra as informações do comportamento do carro no para-brisa (Head-Up Display colorido) e som da marca Bang & Olufsen.

No quesito conectividade e conforto, o X5 é equipado com TV Digital integrado ao sistema de entretenimento para quem viaja no banco traseiro e navegador com tela de 10,2 polegadas. Para auxiliar o motor de seis cilindros, a marca alemã oferece a transmissão automática de oito marchas e tração xDrive. O X5 M já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil e, segundo dados da BMW, acelera de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

BMW X5 xDrive30d

A BMW oferece também a versão mais acessível chamada de xDrive30d. Custando R$ 379.950, o modelo tem motor 3.0 de seis cilindros de 258 cv e 57 mkgf com câmbio automático de oito marchas. A versão mais básica traz entre seus atributos itens como direção ativa, suspensão adaptativa e tecnologia LED para faróis, além do sistema de navegação Professional e de entretenimento traseiro.

