BMW X3 já sai da fábrica de Santa Catarina

Da fábrica de Araquari (SC), a BMW já produz o X3. O modelo é o quarto da marca alemã a ser nacionalizado, junto com o Série 1, Série 3 e o crossover compacto X1. O X3 será vendido nas versões xDrive20i, xDrive20i X Line e X3 xDrive35i M Sport.

Em nota à imprensa, Gerald Degen, Vice-presidente sênior responsável pela fábrica Araquari, disse que o início da produção do BMW X3 é mais um importante marco de trajetória da BMW no Brasil. "Em menos de um ano após o início das atividades em nossa unidade já contamos com quatro modelos em linha. Estamos cada vez mais preparados para atender às necessidades dos exigentes consumidores do País", comenta.

De acordo com a BMW, os carros feitos em Santa Catarina estão equipados com o que há de mais avançado em conectividade na marca. As versões xDrive20i e xDrive20i X Line, por exemplo, possuem o sistema BMW ConnectedDrive, que oferece informação de trânsito em tempo real. Além disso, traz um pacote de tecnologia e aplicativos que conecta o motorista e seu veículo ao mundo por meio de um SIMCARD.

A BMW começa a vender neste mês de agosto os veículos nacionais por R$ 211.450,00 (X3 xDrive20i), R$ 229.450,00 (xDrive20i X Line) e R$ 290.450,00 (xDrive35i M Sport).

