BMW X3 chega ao Brasil

A BMW confirmou a chegada da nova geração do X3 ao mercado nacional. O crossover médio foi apresentado no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, na Alemanha, e começa a ser vendido no Brasil no primeiro semestre de 2018. A fabricante ainda não revelou preços, motorização ou versões que estarão disponíveis.

Lá fora o modelo está disponível com o motor 2.0 biturbo de 184 cv, disponível na versão sDrive20i ou na xDrive20i de tração integral, ou na configuração xDrive30i, com 252 cv. A opção mais potente abastecida com gasolina é a M40i, equipada com o 3.0 biturbo com seis cilindros em linha, de 360 cv. Todos equipados com câmbio automático ZF de 8 marchas.

Entre os equipamentos, o crossover premium oferece faróis full LED, faróis de neblina e lanternas em LED, ar-condicionado automático digital de três zonas, bancos dianteiros ventilados e aquecidos, teto solar panorâmico, volante esportivo, sistema multimídia BMW Connected com Android Auto, Apple CarPlay e reconhecimento de voz e gestos, acabamento interno em couro, head-up display.

