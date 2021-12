BMW X2 sai do forno para ganhar mercado na Europa

O crescimento das vendas de crossovers abriu o leque para todos os fabricantes. Entre as marcas do segmento premium, as alemãs BMW, Audi e Mercedes-Benz já até produzem modelos compactos no Brasil. Até a Maserati surgiu com o Levante, um SUV de luxo, no Salão de Paris.

A feira francesa prossegue até o próximo domingo, no Porte de Versalles, o centro de convenções para grandes eventos. E ai a BMW aproveitou os holofotes para mostrar o X2 Concept. Este modelo chega rapidamente ao mercado europeu, já que a venda de suvs cresce por lá também.

Usando a plataforma de tração dianteira compartilhada com a MINI, o BMW X2 traz muito de X1, o crossover mais jovem e de entrada. O futuro X2 tem caimento mais forte na parte traseira do teto. Seu interior écaprichado e o carro incorpora elementos mais esportivos para garantir as vendas entre o público mais jovem. É meio crossover, já que traz aspectos de hatch e espaço para todos.

O futuro modelo da BMW tem rodas de liga leve aro 21 polegadas e sob o capô um motor 2.0 TwinPower, com 231 cavalos de potência. Mas hárumores que a BMW deve oferecer uma versão com 192 cv. Tem ainda o motor 1.5 de três cilindros com 136 cv, além de uma versão diesel com 116 cv na Europa. A transmissão será manual de seis ou automática com oito marchas. Por aqui, pode ser até feito em Santa Catarina.

O jornalista viajou a convite da Anfavea

