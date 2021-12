BMW X2 ganha opção com motor 1.5 três cilindros

A tendência do downsizing é realidade em todos os segmentos e na BMW não é diferente. O SUV X2 acaba de ganhar uma nova versão de entrada, a sDrive18i GP com inédito motor 1.5 com três cilindros 136 cv e 22,4 kgfm de torque e câmbio automático de seis velocidades. O motor é o mesmo usado na linha Mini Cooper, com turbo e injeção direta, porém flexível, capaz de receber etanol ou gasolina em qualquer proporção.

O preço de R$ 191.950 é o mesmo cobrado pelo BMW X1 sDrive20i GP com 2.0 turbo e 192cv. Por outro lado, a lista de equipamentos é farta no X2 mantendo o visual de sucesso que desembarcou por aqui há alguns meses. Segundo a BMW, o X2 com motor 1.5 turbo acelera de 0 a 100 km/h em 9,7 segundos e alcança 200 km/h de velocidade máxima.

Versões e itens de série

As versões sDrive20i continuam com o motor 2.0 turbo de 192 cv e transmissão de dupla embreagem com 7 marchas, mais refinada que a de seis marchas da nova versão de entrada. A sDrive20i GP continua tabelada a R$ 211.950 e a sDrive20i M Sport X a R$ 246.950.

Entre os itens de série estão os seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de estacionamento, câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro; central multimídia com navegador, o bom pacote de conexão Apple CarPlay e conexão sem fio para internet por meio de cartão SIM, ar-condicionado automático digital com 2 zonas, bancos do motorista e passageiro elétricos, luzes internas de LED com seis opções de cores e dimmer, tapete de veludo, entre outros

Independente da versão, o BMW X2 mede 4,36m comprimento, 1,82m de largura, 1,52 m de altura, e 2,67 m de distância entre-eixos e porta-malas de 370 litros que pode ser ampliada para 1.255 litros.

Concorrentes

O BMW X2 com a nova opção equipada com motor 1.5 briga na faixa de preço com o Volvo XC40, Mercedes-Benz GLA Enduro e o líder do segmento: Audi Q3. Não se pode esquecer que apesar de não representar o mercado premium, tão bem equipados e mais baratos são o Volkswagen Tiguan Allspace, Peugeot 5008 e Honda CR-V.

