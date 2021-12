BMW X2 ganha motor flex no Brasil

A BMW divulgou nesta segunda-feira, 7, que o modelo X2 ganhará versões com motor flex no Brasil. Produzido na fábrica do BMW Group em Regensburg, na Alemanha, o BMW X2 sDrive20i exibe desenho inspirado nos cupês icônicos da marca, como os lendários 2000 CS e 3.0 CSL.

O modelo chegou por aqui no ano passado, como uma aposta da montadora para conquistar um público mais jovem de olho no segmento mais promissor. Modelo mundial, o X2 foi apresentado no Salão de Detroit e A Tarde já avaliou a versão BMW X2 20i M Sport diante do Volvo XC40. Confira a matéria aqui (https://www.atarde.uol.com.br/autos/noticias/1974053-comparativo-volvo-xc40-ou-bmw-x2).

O novo motor é um quatro cilindros, TwinPower Turbo de 192cv, disponíveis entre 5.000 e 6.000rpm e 28,55 kgfm, entre 1.500 e 4.600rpm. O modelo vem com tração dianteira e transmissão automática Steptronic, com oito marchas e alavancas posicionadas atrás do volante para trocas de marchas. A velocidade máxima é de 225 km/h em ambas as versões, assim como a aceleração de 0 (zero) a 100 km/h, que é feita em 7,7 segundos.

A BMW disponibiliza duas versões com a motorização flex: X2 sDrive20i GP, por R$ 211.950. E a topo de linha X2 sDrive20i M Sport X, com preço sugerido a partir de R$ 246.950.

Além do motor flex está disponível o 2.0 turbo de 192cv entre 5mil e 6mil rpm e 28,5kgfm.

adblock ativo