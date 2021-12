BMW X2 estreia no Brasil em 2018

Depois de apresentar o conceito no Salão Mundial do Automóvel de Paris e também no Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, eis que a BMW finalmente revelou o visual do novo X2, que chega ao mercado nacional em 2018.

Posicionando entre X1 e X3 e se juntando aos X4 e X6, o modelo chega ao Brasil em três opções de motorização: o já conhecido 2.0 de 192 cavalos a gasolina e outros dois a diesel, ambos de 2 litros, mas com potência variando entre 190 cv e 231 cv. O câmbio é automático, de 7 ou 8 marchas.

Na versão a gasolina, o X2 acelera de 0 a 100 km/h em 7,7 segundos. Já nas configurações a diesel, em 7,7 s e 6,7 s, respectivamente.

As rodas são de 17″ nos pacotes de série e 19″ e 20″ nos pacotes M Sport. A lista de equipamentos inclui head-up display, sistema multimídia com tela de 6,5 ou 8,8 polegadas e Apple CarPlay, controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go, alerta de colisão frontal com detecção de pedestres, câmera de ré, suspensão M Sport adaptativa, seletor de modos de condução (Comfort, Eco Pro e Sport) e teto solar panorâmico.

