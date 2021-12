BMW X2 chega em janeiro aos EUA

A BMW confirmou que o X2, seu novo utilitário esportivo, será apresentado no próximo mês no Salão de Detroit. Baseado no X1 que é vendido em vários mercados, inclusive no Brasil, a novidade terá motor quatro cilindros turbo 2,0 litros com 228cv e tração integral.

Segundo a BMW o crossover acelera da imobilidade aos 100km/h em 6,3 segundos e tem velocidade máxima limitada a 200km/h. Equipado com tração integral o novo X2 vem atender principalmente o mercado norte-americano, tradicional consumidor de SUVs de médio porte com mais de 2 milhões de unidades vendidas até outubro somando todas as marcas.

Aliás, nos EUA, a intenção é avançar já que a BMW é a menos vendida entre as marcas premium. Mercedes Benz GLC e BMW Q5 vendem mais que a BMW X5, e entre os produtos da marca bávara, falta presença mais marcante entre os produtos de médio porte. Falando em porte, ele crava 4,36m de comprimento, 2,67 m de entre-eixos e 1,82 m de largura. No porta-malas vão 470 litros. É ligeiramente maior que o Honda HR-V é quase igual ao Jeep Compass.

A vitrine de Detroit terá varias novidades mas a principal e mais aguardada na linha BMW é o X2, que não é inovador em relação ao design mas na proposta vem carregado de responsabilidade.

