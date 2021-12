BMW X1 tem qualidades para desbancar Q3 e GLA

Entre os SUVs premium, os modelos de entrada são o BMW X1, o Audi Q3 e o recém-lançado GLA, da Mercedes-Benz. Das três alemães, a BMW sai na frente com sua fábrica brasileira, em Araquari, Santa Catarina. A partir de outubro, começa a produção do Série 3. Em 2015, saem o X1, X3 e o Mini Countryman, todos com motor flex.

Atualmente, o X1 vem equipado com motor turbo a gasolina, igualzinho aos rivais. A BMW oferece seu crossover nas versões SDrive 20i (R$ 134.950) e SDrive 20i GP (R$ 144.950), além do topo da gama SDrive 20i GP com teto solar - que sai por R$ 154.950. Classiautos rodou nas ruas de Salvador com a mais vistosa versão do X1, que incorpora como diferenciais o teto solar elétrico e rodas de 18" com pneus 225/45.

O X1 tem tração traseira e traz sob o capô um motor turbinado 2.0, de quatro cilindros, que gera 184 cavalos de potência (5.000/6.250 giros) e 270 Nm de torque (1.250/4.500 rpm), auxiliado pelo câmbio automático com sistema Steptronic de oito velocidades, com manopla que mais parece um joystick para acionar as trocas de marchas manuais, além de borboletas atrás do volante multifuncional.

Tudo é bem pensado e está às mãos do motorista e dos passageiros. Para garantir a segurança, um pacote de responsa, com controle automático de estabilidade e de tração com ABS integrado, seis air bags, pneus com tecnologia Run Flat, escapamento com saída dupla, sistema de partida com função Start/Stop, além de regeneração de energia de frenagem e o driving experience control com Eco-Pro, um dispositivo para oferecer maior conforto ao dirigir.

Sem chave-presencial, o crossover da BMW traz outros mimos. Ao acionar a chave para abrir as portas, os faróis com LEDs integrados são acionados como também são acesas as luzes para iluminar as soleiras das portas. A partir daí, basta instalar a chave no compartimento e ligar o motor do carro por meio do botão Start/Stop localizado no painel.

O X1 é o crossover de entrada da BMW. No entanto, o mundo premium gosta realmente de maior comodidade. Assim, a marca facilita a vida com borboletas atrás do volante multifuncional, sistema de lavagem dos faróis, sensores crepuscular e de chuva e um multimídia com imagens tridimensionais, conectividade com bluetooth, além de retrovisores elétricos e bancos com acionamento elétrico.

Mesmo assim, a BMW peca com a falta de um sensor de estacionamento frontal e de um freio de mão elétrico, usando uma alavanca manual para a liberação do carro. O sistema de ar-condicionado é dual zone, mas quem vai no banco traseiro vai ter que esperar o ambiente ficar gelado. Na vida urbana, o X1 mostra qualidades. Na estrada, anda bem e proporciona conforto para o motorista e passageiros - com um porta-malas de 420 litros.

