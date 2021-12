BMW ultrapassa Audi e Mercedes com alta de 7,8% nas vendas

As vendas dos veículos de luxo da BMW subiram 7,8% em maio, para 139.161 automóveis, segundo informou a empresa alemã, nesta segunda-feira, 10, superando os números apresentados pelas concorrentes Audi e Mercedes-Benz.

A BMW afirmou que a demanda dos Estados Unidos e da China ajudou a impulsionar o resultado do grupo, incluindo as marcas Mini e Rolls-Royce, em seis por cento no último mês, para um recorde de 166.397 veículos.

A Audi, que pertence à Volkswagen e é a rival mais próxima da maior fabricante de carros de luxo do mundo, reportou aumento de 6,4% nas vendas mensais, com a comercialização de 137.200 veículos. A Mercedes Benz, da Daimler, divulgou vendas de 121.360 veículos, um acréscimo de 7,3% no resultado mensal.

