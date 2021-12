BMW traz seus elétricos i3 e i8 para o Brasil

A semana automotiva foi animadora. Na última quarta-feira, a fabricante alemã BMW lançou o elétrico i3 em São Paulo. Mas, a grande surpresa foi o anúncio das vendas do superesportivo i8, modelo que compartilha a mesma tecnologia de propulsores (elétrico e híbrido) com proposta de emissão zero de poluentes no meio ambiente.



O i3 é um monovolume "verde". Chega em duas versões exclusivas: a Rex Entry (R$ 225.950) e a Rex Full (R$ 235.950), ambas com tecnologia elétrica/híbrida e um extensor de autonomia que garante rodar cerca de 300 km, sem usar um pingo de combustível gerador de poluição.



Já o superesportivo i8 será vendido por encomenda e tem preço estipulado em R$ 799.500. Assim, a BMW nem aguarda algum tipo de plano de incentivos fiscais para carros movidos a energia alternativa e traz logo seus dois modelos elétricos que já são vendidos na Europa, Estados Unidos e Japão, mercados que possuem uma legislção que beneficia quem adquire modelos elétricos, por exemplo.



O i8 segue a linha do pequeno i3 e vem equipado com um motor turbo a gasolina de três-cilindros e outro propulsor 1.5 litro, que gera potência e torque de 223 cavalos e 32,6 kgfm sobre suas rodas traseiras. As rodas dianteiras são movidas pelo motor elétrico de 133 cavalos e 25,4 kgfm para garantir emissões de poluentes zero. Com a dupla de propulsores, o esportivo i8 garante­se em performance também, fazendo a distância do 0 a 100 km/hora em apenas 4,4 s.



A marca alemã irá oferecer uma estação de abastecimento na revenda Haus, e os compradores terão a opção da compra da estação i Wallbox, com preço sugerido de R$ 7.450. O i3 pode também receber recarga por meio de tomadas convencionais aterradas de 220v e 110v (cerca de oito horas e 16 horas, respectivamente). Além disso, o carro é totalmente conectado à internet e tem ainda um serviço de concierge para informações detalhadas de restaurantes, farmácias, cinemas e até as orientações do trânsito via uma central de relacionamento que funciona 24 horas.







Novo Jeep Cherokee será mostrado na Carmel



A Jeep, fabricante pertencente do Grupo Chrysler, terá uma avalanche de novidades a partir da inauguração da fábrica de Goiana (Pernambuco) e do início das vendas do Renegade a partir do primeiro trimestre de 2015. Nesta sexta, os revendedores de todo o Brasil participam da apresentação técnica do novo Cherokee, em Atibaia, São Paulo. Classiautos andou na versão Cherokee Limited, que chega logo ao mercado nacional.



O novo Cherokee ganhou linhas totalmente renovadas e conjunto mecânico mais forte para enfrentar as trilhas e os rivais urbanos (Hyundai SantaFe, Kia Sorento e Volvo XC60). O modelo terá festa de apresentação neste sábado na revenda Carmel (Ogunjá), em Salvador.

Será vendido nas versões Longitude (R$ 159.900), Limited (R$ 174.900) e Trailhawk (R$ 189.900). O O modelo vem com tração integral, inédito motor Pentastar V6 3.2, variação do 6-cilindros de 3,6 litros, gerando 271 cavalos de potência e 32,2 kgfm de torque, e transmissão ZF de nove marchas, que já equipa o Range Rover Evoque.



As três versões compartilham um pacote de itens, como faróis com luzes diurnas de LED, ar-condicionado digital de duas zonas; vidros, travas e direção elétricos, suspensões dianteira e traseira independentes, controle de estabilidade, tração e rolagem (com modos "neve", "esportivo" e "areia/lama") e quadro de instrumentos digital com tela LCD de 7 polegadas. Tem ainda central multimídia completa com tela de toque de 8,4 polegadas, sete airbags, câmera de ré e rack lateral para prender objetos no porta-malas.

