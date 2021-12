BMW traz o esportivo X6M para o Brasil

O Brasil ganha fábrica de carros BMW a partir do ano que vem. Com planos de crescimento de vendas e da rede de concessionários, a marca alemã traz novidades para o mercado nacional. O mais recente é o novo BMW X6M, um utilitário com linhas de cupê. Usando a mais alta tecnologia, a BMW desenvolveu a mais potente unidade de motor para um veículo com tração nas quatro rodas. É o motor V8 4.4, que gera 575 cvp de potência.

O propulsor foi construído com materiais leves e design esportivo. Tudo isso para levar o BMW X6M de 0 a 100 km/h em apenas 4,2 segundos. Garante um torque máximo de 750Nm/rpm entre 2.200 e 5.000 rpm e velocidade máxima controlada eletronicamente de 280km/h.

O novo BMW X6M traz ainda um pacote exclusivo, com Head-Up Display, que projeta velocidade e outras informações no para-brisa, e sistema Night Vision com Dynamic Light Spot, que conta com câmera infravermelha e joga um facho de luz sobre pedestres ou animais que estiverem à beira da pista. O farol com tecnologia Full Led é adaptativo e conta com assistente de farol alto.

Para garantir seu espaço no mundo dos carros de rua com alta performance e c0onectividade, a BMW oferece o conhecido sistema de navegação profissional com Real Time Traffic Information, que inclui iDrive touch DVD drive, HD interno de 20 GB para armazenamento de arquivos de áudio, mapas em satélite e gráficos em 3D, em uma tela de alta resolução de 10". O carro tem também som Bang & Olufsen e comando de voz em bom português.

O carro alemão está disponível em sete opções de cores, incluindo a nova cor Blue Long Beach. Chega por R$ 529.950. Já o BMW X6 xDrive35i está disponível por R$ 375.450.

adblock ativo