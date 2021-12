BMW traz cupê esportivo M4 CS para o Brasil

Lançado em abril no Salão de Xangai, a BMW finalmente revelou que o M4 CS virá ao Brasil. O cupê esportivo chegará em uma edição especial e limitada, mas os preços e a data para o início das vendas ainda não foram divulgados.

O BMW M4 CS é equipado com um motor 3.0 litros M TwinPower Turbo de seis cilindros em linha, dotado de dois turbocompressores mono-scroll, intercooler, injeção direta de gasolina High Precision Injection, sistema de controle variável nas válvulas VALVETRONIC e controle variável do comando de válvulas Duplo-VANOS. O propulsor rende 460 cavalos de potência – 29 cv a mais que o M4 convencional – e 60,9 kgfm de torque.

Entre os itens de série, o modelo oferece suspensão adaptativa, lanternas traseiras do tipo LED e a opção de ajustar as configurações da direção e suspensão às suas preferências pessoais escolhendo um dos três modos de condução: Comfort, Sport e Sport+. Por dentro, o cupê inclui bancos com forração em Alcantara e couro, sistema de som BMW HiFi Professional, navegador GPS e câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem.

O conjunto de rodas e pneus também é exclusivo: rodas de 19 polegadas na dianteira e de 20 polegadas na traseira, com pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 do tipo semi-slick.

