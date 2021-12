BMW terá fábrica de carros em Santa Catarina

O presidente do BMW Group do Brasil, Arturo Piñero, fez nesta segunda-feira, em Florianópolis (SC), o anúncio oficial da primeira fábrica da montadora no País, em Araquari (SC), com investimentos previstos de 200 milhões de euros (cerca de R$$ 520 milhões) e capacidade de produção de 32 mil veículos por ano.

A unidade deve gerar uma receita de R$$ 20 bilhões nos próximos cinco anos, mil empregos diretos e 5 mil empregos indiretos. A fábrica deve ser inaugurada até o final de 2014 e os primeiros veículos sairão da linha de montagem no início de 2015. "A BMW tem 28 operações em 13 países, uma rede de vendas em 140 países e fábricas na Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos.

Como brasileiro, só posso estar feliz com a decisão do grupo", disse Piñero, em pronunciamento no evento na capital catarinense, com a presença, entre outros, dos ministros Fernando Pimentel (Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior) e Ideli Salvatti (Secretaria de Relações Institucionais). Piñero não revelou qual modelo será produzido na unidade, mas o primeiro veículo a sair da linha de montagem da unidade catarinense deve ser da Série 1 (o utilitário esportivo X1) ou da Série 3.

"A fábrica significa um compromisso profundo para o Pais, com as relações com as cadeias locais. Apoiando as decisões do governo de transferência de tecnologia", disse o executivo, referindo-se ao Inovar-Auto, regime automotivo brasileiro lançado no ano passado. Além da fábrica a BMW terá um escritório e um centro de treinamento de 8 mil metros quadrados em Joinville, que ficará pronto em julho.

O presidente do BMW Group do Brasil revelou que partiu do governo catarinense a decisão de propor à montadora a construção da fábrica de veículos. "O Estado de Santa Catarina nos procurou espontaneamente para dizer que receberia a fábrica. A empreitada deu certo e hoje estamos aqui", disse. "Discussões e ajustes terão de ser feitos, mas faremos uma história de sucesso."

