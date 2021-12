BMW revela segunda geração do X4

Com a apresentação oficial marcada para o Salão de Genebra, em março, a BMW já adiantou um dos seus principais lançamentos: o novo X4. O modelo compartilha a mesma plataforma do X3 e também é produzido em Spartanburg, nos Estados Unidos.

O X4 está com 54 mm a mais de entre-eixos e a equipe de engenharia da BMW diz que a aerodinâmica melhorou em 10%, o peso foi reduzido em 50 quilos e a distribuição de peso é de 50% em cada eixo.

Estéticamente, a frente mudou pouco com os faróis com novos formatos e de LEDs e novas entradas de ar dos para-choques. No interior há os novos painel de instrumentos virtual de 12 polegadas e a central multimídia de 10,25″ com comandos por voz e gestos no ar. O SUV conta ainda com controle de cruzeiro adaptativo, detector de ponto cego, assistente de permanência em faixa e câmera de 360° e a tecnologia de condução semiautônoma como opcionais.

O novo BMW X4 estará disponível nas versões: xLine, MSport e MSport X. Sob o capô são seis opções de motorização, sendo três a gasolina (2.0 de 184 cv e 252 cv e 3.0 de seis cilindros e 360 cv) e três a diesel (2.0 de 190 e 231 cv e 3.0 de seis cilindros e 326 cv). As duas mais potentes são exclusivas dos esportivos M40i (gasolina) e M40d (diesel). Em todas as versões, a transmissão é a automática Steptronic de oito marchas e a tração é integral.

No caso das opções esportivas X4 M40i (gasolina) e X4 M40d (diesel), os freios são mais potentes e diferencial esportivo M. Outro item é a suspensão adaptativa, que pode ser endurecida para acompanhar o comportamento de motor, câmbio e direção. Isso é feito pelos modos de condução: Eco Pro, Comfort, Sport e Sport+, o último é exclusivo das versões M40.

