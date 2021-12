BMW pluga de vez i3 na tomada

A fabricante alemã BMW plugou o elétrico i3 na tomada. Nesta segunda-feira, executivos da BMW re reuniram com a imprensa mundial para apresentar o i3 de rua em um evento simultâneo ocorrido em Londres, Pequim e em Nova York. O novo BMW i3 - que surgiu como grande vedete do estande da marca alemã no Salão de Frankfurt 2011 - chegará ao mercado em novembro deste ano.

No Brasil, somente no fim de 2014. O elétrico BMW i3 é similar ao carro-conceito. Mas há mudanças, como o para-choque dianteiro com novo posicionamento das luzes de neblina, além das portas, que perderam o visual translúcido. Seu motor elétrico gera 170 cavalos de potência e 25,4 kgfm de torque. Conta com bateria de íon-lítio de 22 kWh para uma autonomia de 160 km com uma carga. Na Alemanha, chega por 34.950 euros (R$ 104.297) em novembro. Aqui, só no fim de 2014.

