BMW oferece cor amarela na maxtrail G 650 GS

Primeira motocicleta da BMW montada no Brasil, sob regime CKD, a G 650 GS ganha agora nova opção de coloração, em amarelo. O preço sugerido do veículo é de R$ 29.800.

A moto foi lançada em 2010 e, desde então, figura nas listas da Fenabrave de modelos mais vendidos. De janeiro até maio deste ano, foram 751 unidades vendidas, ocupando a terceira posição do ranking das maxtrail (atrás apenas da Yamaha XT 660, com acumulado de 1.074 motos emplacadas, e da BMW F800 GS, com 981 modelos comercializados).

Além da coloração amarela, a nova opção da motocicleta traz também banco bicolor em preto e cinza. A versão se junta à gama de cores dos modelos 2013, que inclui, na G 650 GS, o tom branco, com banco bicolor em preto e vermelho.

O visual ainda traz farol assimétrico, seção frontal com ar esportivo e cobertura da roda dianteira auto-direcional, garantindo ao modelo um visual independente.

A G 650 GS é equipada com motor de cilindrada 652 cc, monocilíndrico a 4 tempos, com refrigeração líquida e quatro válvulas por cilindro. São gerados 50 cavalos de potência, a 6.500 rpm, e torque máximo de 6,1 kgf.m, a 5.000 rpm.

A transmissão é feita por corrente, com câmbio de cinco marchas. Os pneus são de 19 polegadas 110/ 80 na dianteira e de 17 polegadas 140/80 na traseira. O ABS, que pode ser desligado, é um opcional.

A motocicleta G 650 GS também conta com uma versão especial, a Sertão, voltada para o terreno off-road. Entre as diferenças, maior distância entre eixos, com 1,484 milímetros (contra 1,477 mm do modelo comum), comprimento 20 milímetros maior (2.185 mm), altura do banco de 840 mm e freios ABS de série, que podem ser desligados.

