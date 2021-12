BMW Motorrad anuncia nova fábrica em Manaus

Após confirmar o fim da parceria com a Dafra, a BMW anunciou que vai inaugurar uma fábrica própria em Manaus (AM) no segundo semestre de 2016. Na unidade, será produzida a nova BMW G 310 R, além dos demais modelos já montados no País (650 GS, F 800 R, F 800 GS, R 1200 GS, S 1000 R, S 1000 RR e S 1000 XR).

O foco da marca está na nova BMW G 310 R, a primeira roadster da BMW com menos de 500 cilindradas. O modelo é equipado com um motor monocilíndrico de 313 cm³, refrigerado a água, com duplo comando de válvulas e injeção eletrônica de combustível, que rende 34 cv de potência, a 9.500 rpm, e 2,9 kgfm de torque, a 7.500 rpm. A naked será lançada no mercado nacional no segundo semestre, o preço ainda não foi divulgado.

Com um investimento de aproximadamente US$ 25,8 milhões, a nova fábrica deve gerar 170 novos empregos e produzir cerca de 10 mil unidades em 2017. A transição das operações da parceria com a Dafra, que começou em 2009, para a linha própria será feita de maneira gradual para não desabastecer o mercado.

