BMW, Mercedes e Audi terão fábricas no Brasil até 2015

Em outubro do ano passado, a BMW anunciou uma fábrica no Brasil em Araquari, no estado de Santa Catarina. O início das obras foi confirmado para novembro, com carros já prontos até setembro de 2014 e cerca de 32 mil unidades. Não demorou muito e os conterrâneos premium decidiram embarcar na mesma leva.

No Media Night da Mercedes-Benz (festa da marca que antecedeu o primeiro dia do Salão de Frankfurt), o presidente da empresa no Brasil, Phillipp Schiemer, declarou: "Hoje, o País tem 200 milhões de habitantes e um mercado em pleno crescimento. O segmento de SUV é bem interessante, e o nosso GLA é o carro certo".

E desta forma, confirmou uma planta nacional a partir de 2015, que poderá ser instalada em São Paulo ou Santa Catarina. São esperados cerca de 30 mil unidades nacionais por ano.

Uma semana depois, chegou a vez da Audi. Ontem (17), a bávara confirmou a fase de expansão, com produção em São José dos Pinhais, no Paraná, começando também em 2015. O investimento será de 150 milhões de euros.

Modelos

E afinal que carros nacionais das alemãs podemos esperar? A BMW ainda não confirmou, mas provavelmete fará por aqui o hatchback Série 1, o sedã Série 3 e o crossover X1 - os três dividem a mesma plataforma e compartilham frente semelhante. Do lado da Mercedes-Benz, ganharão dupla-cidadania o sedã Classe C e o utilitário GLA.

Já a Audi produzirá o A3 Sedan e, no começo de 2016, o Q3. A notícia é boa também para quem é fã de outro alemão, o Volkswagen Golf nacional. Isso porque o hatch e o A3 compartilham a mesma plataforma MQB e, entre 1999 e 2006, isso já acontecia: o A3 era produzido por aqui, na mesma linha do Golf 4.

A terceira geração do A3 Sport custa R$ 115 mil e oferece motor 1.8 turbo de 180 cv e câmbio DSG (com dupla embreagem e sete marchas). Já a versão mais apimentada do Golf, a GTI, custa a partir de R$ 94.990, com motor 2.0 TSI de 220 cv e câmbio automatizado de 6 marchas.

