BMW M4 CS de 460 cavalos chega ao Brasil

A versão mais potente do Série 4, o M4 CS, chega ao Brasil em edição limitada de seis unidades custando R$ 663.950. Sob o capô está um motor seis cilindros biturbo de 3 litros, que entrega 460 cv. O torque é de 61,1 mkgf e o câmbio é de dupla embreagem e sete marchas.

Sucessor do M4 GTS, o CS foi lançado na Europa no ano passado. O peso foi reduzido com medidas como teto, defletores e aerofólio de plástico com fibra de carbono e portas mais leves. O CS ficou com 32 kg a menos que o M4 básico.

Assim, o modelo atinge a velocidade máxima de 280 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos. São três modos de condução: Conforto, Sport e Sport+, acionados por um botão no console central. Outros diferenciais do M4 são a suspensão recalibrada, freios de carbono-cerâmica e rodas de 19 polegadas na frente e 20 na traseira. Controle de estabilidade, diferencial Active M e direção também são novos itens. As luzes são de LED duplo. Por dentro, o BMW M4 CS possui revestimento em Alcantara e couro.

