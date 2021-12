BMW lança segunda geração do X1

O X1 ganhou mais cara de utilitário esportivo e será lançado no Salão de Frankfurt, em Setembro. Proporções robustas e características de design específicas marcam o X1 como membro da família do modelo BMW X. A tecnologia foi a grande aposta da montadora alemã. O novo modelo traz como novidade o sistema head-up display e sistema iDrive com tela de 6,5 polegadas no centro do painel.

O head-up display projeta informações para o motorista no vidro do para-brisa. Outros sistemas preventivos de segurança, compõem as novidades tecnológicas do carro, como o assistente de mudança de faixa e frenagem automática.

Embora esteja 1,4 cm mais curto em comprimento (4.439 milímetros), o novo SUV cresceu 53mm em comparação com o seu antecessor, criando um espaço extra para quem viaja no banco traseiro e oferecendo uma visibilidade maior para o motorista. O porta-malas também cresceu, indo de 420 litros para 505 litros. Na nova geração, o X1 usa a plataforma UKL, já presente nas minivans Série 2 Active Tourer e Gran Tourer e no Mini hatch. Com isto, o utilitário esportivo passa a ter tração dianteira, não mais traseira, nas versões que não possuem tração nas 4 rodas.

O BMW X1 dispõe de motores 2.0 litros de quatro cilindros, sendo duas versões a gasolina (de 192 cv ou 231 cv) e três a diesel (150 cv, 190 cv ou 231 cv), com câmbio manual de seis marchas ou automático Steptronic de oito velocidades. Além da tração dianteira, o crossover oferece opção de tração integral xDrive.

adblock ativo