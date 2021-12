BMW lança pedra fundamental da fábrica brasileira

Na manhã desta segunda, a BMW fez festa em Araquari (SC) para a pedra fundamental da sua fábrica no Brasil. De lá, sairão o sedã Série 3 e o crossover X1. Porém, os planos são de produzir também o Série 1, o X3 e o Countryman da Mini, marca britânica que pertence à BMW. Antes disso, a marca alemã começou a vender as versões 316i, de 184 hp, por R$ 114.950 e 320i - de 245 hp e 306 hp, de seis cilindros - com valor sugerido de R$ 129.950.

A cerimônia para o lançamento da Pedra Fundamental de sua primeira fábrica de automóveis na América do Sul, em Araquari (SC). contou com a presença do Vice Presidente da República, Michel Temer; Raimundo Colombo, Governador de Santa Catarina; Ludwig Willisch, CEO para as Américas do BMW Group; e Arturo Piñeiro, Presidente e CEO do BMW Group Brasil. O investimento realizado na construção da fábrica é de mais de 200 mihões de euros (cerca de R$ 600 milhões), e resultará em uma unidade produtiva com capacidade instalada de 32 mil veículos ao ano.

O portifólio de produção incluirá os modelos Série 1, Série 3, X1, X3 e MINI Countryman. Cerca de 1.300 empregos diretos serão gerados, dos quais 60 já foram preenchidos, além de aproximadamente 2.500 indiretos em um primeiro momento, contando fornecedores, parceiros de negócios e novos concessionários.

