BMW lança o novo Série 6 Gran Turismo

A BMW revela o novo Série 6 Gran Turismo, que será atração no Salão de Frankfurt, em setembro, e chega com a missão de subtituir o Série 5 GT na gama da marca.

Visualmente, o modelo tem traços que lembram seu antecessor, com destaque para os novos faróis em LED, para-choques com formato mais agressivo e lanternas traseiras também em LED e com efeito tridimensional. Por dentro, o BMW traz um acabamento bem cuidado e equipamentos de entretenimento como o sistema iDrive com tela sensível ao toque de 10,25 polegadas. Há ainda um head-up display (projeção no pára-brisa) acionado por comandos por voz ou por gestos, permitindo que algumas funções sejam realizadas com movimentos simples da mão ou dos dedos, que são registrados por um sensor 3D.

O sistema de assistência ao motorista auxilia na segurança. O sedã é equipado com um detector de ponto cego, alerta de colisão frontal e traseira, alerta de mudança de faixa e aviso de limite de velocidade. As informações aparecem para o motorista através de câmeras, radares e sensores ultra-sônicos que monitoram o que acontece ao redor do veículo.

O porta-malas do carro tem capacidade para 610 litros (110 l maior), podendo ser ampliado para 1.800 l com o rebatimento elétrico dos bancos.

Na versão 630i, o Série 6 Gran Turismo 2018 traz sob o capô um motor 2.0, que rende 258 cv, responsável por fazer o modelo ir de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos. Já a configuração 640i, terá um 3.0 de 6 cilindros com potência de 340 cv e aceleração de 5,3 s. Por fim, o acabamento 630d trará um propulsor 3.0 de 6 cilindros turbodiesel de 265 cv e aceleração em 6 s. O câmbio é automático de 8 marchas, com opção de tração integral.

adblock ativo