BMW lança em Salvador novo carro elétrico

Salvador foi um dos mercados onde, proporcionalmente, mais se vendeu automóveis BMW no Brasil em 2014. De acordo com a montadora alemã, ícone do chamado segmento premium (de alto luxo), as cerca de 250 unidades comercializadas na capital baiana desde janeiro superaram em três vezes mais o esperado, conforme revelou o diretor comercial da BMW no Brasil, Martin Fritsches. Ele esteve na quinta-feira, 23, em Salvador para o lançamento inovador dos modelos elétricos, disponibilizados em duas versões: i 3 (urbano, com valor a partir de R$ 225.950) e i8 (esportivo híbrido, com valor a partir de

R$ 799.950).



Os novos carros da BMW já estão disponíveis na concessionária Haus Motors, que foi inaugurada este ano na Avenida Paralela. Em todo o Nordeste, só há mais uma outra concessionária em Recife. "Foi a região onde mais vendemos e Salvador foi nosso destaque no ano", disse Fritsches, que acredita que os novos modelos também devam grande aceitação no mercado local. Em todo o Brasil, a BMW vendeu 6 mil unidades em 2014, um aumento de 10% em relação ao ano passado. "Para 2015, a perspectiva é de repetir ou superar em pouco mais o desempenho deste ano", antecipou.



Mobilidade elétricos



Os modelos elétricos da BMW já serão vendidos com um carregador próprio de bateria, que tem autonomia de 160 km, "podendo chegar a 200 km, a depender da condução", explicou o gerente senior da BMW, Carlos Cortes. As baterias também podem ser recarregadas diretamente nas tomadas, "mas aí demora um pouco mais que o carregador que leva duas horas para chegar ao nível máximo".



Presente no lançamento da novidade, o secretário da Cidade Sustentável, André Fraga, conversou com a diretoria da BMW para viabilizar uma parceria que permita a instalação na cidade de carregadores que possam ser usados por ônibus elétricos.

adblock ativo