BMW inclui unidades de três modelos no recall

A fabricante alemã BMW anunciou o recall para clientes de três modelos vendidos no Brasil. São 51 unidades dos 328i GT M Sport, 428i Gran Coupé M Sport e M3 Sedan, produzidos entre setembro e dezembro de 2014. De acordo com o comunicado, a marca informa que o recall tem como "objetivo de zelar pela segurança dos seus clientes". Há problemas no cinto de segurança dianteiro direito e ele deve ser substiutído por um novo.

Ainda segundo o comunicado, "quando os veículos são expostos a uma temperatura inferior à 0ºC, o passageiro do banco dianteiro direito pode ter dificuldades em puxar o cinto de segurança, impossibilitando o seu afivelamento". Segundo a BMW, no caso de acidentes, a não utilização do cinto de segurança pode ocasionar danos físicos e materiais aos passageiros e a terceiros.



O recall é uma medida corretiva e visa a garantir a segurança dos clientes da marca BMW. O agendamento da vistoria e eventual substituição do cinto é imediato. O tempo gasto na realização do serviço é de aproximadamente 1 (uma) hora e 20 (vinte) minutos.

