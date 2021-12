BMW Group antecipa novidades do Salão

A BMW aproveitou a inauguração de um centro de formação de profissionais em parceria com a rede SENAI, em São Paulo, para adiantar algumas das novidades que serão expostas durante o Salão do Automóvel na próxima semana.

Uma das principais novidades é o novo Série 7, luxuoso sedã da marca alemã. Uma das novidades é o farol a laser dez vezes mais eficiente que os faróis convencionais e também o controle remoto de estacionamento na chave, que permite ao veículo ocupar vagas apertadas sem intervenção do motorista.

O SUV X4 é outra novidade que chega ao mercado brasileiro. Maior e mais tecnológico, usa o motor M Performance TwinPower Turbo, de seis cilindros em linha, dotado de tecnologias como TwinScroll turbocharger, sistema Valvetronic e injeção direta de combustível de alta precisão, e capaz de entregar 360cv de potência e 500Nm de torque máximo. Incluirá ainda sistemas de dirigilibidade inteligente e será capaz de estacionar sozinho.

A terceira grande novidade da marca é o novo MINI Countryman híbrido, que já está em pré-venda no país. Ele conta com motor 1.5 turbo de 3 cilindros a gasolina que desenvolve 136cv associado a mais 88cv de um propulsor elétrico.

Centro de formação

Além das novidades em termos de produto, o BMW Group Brasil inaugurou ontem, em São Paulo, um Centro de Formação Profissional em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI. Com investimento conjunto de R$ 4 milhões em infraestrutura e equipamentos, o espaço de 1.000 m2 irá formar jovens profissionais para a atuação em novas tecnologias de motores, como os híbridos e elétricos além de mecanismos semiautônomos de condução. A escola de mecânica do SENAI paulistano é o berço da formação de mecânicos e profissionais do setor automotivo. No local, também serão treinados profissionais para atuação na rede de concessionários BMW.

