BMW G 310 R chega por R$ 21.900

A BMW Motorrad lança sua primeira moto de baixa cilindrada no Brasil. A G 310 R chega ao mercado nacional por R$ 21.900, já equipada com freios ABS de série.

A moto produzida na fábrica em Manaus (AM), começa a ser comercializada a partir do segundo semestre desse ano. O motor é um monocilíndrico de 313 cc, com duplo comando de válvulas e injeção eletrônica, que rende 34,4 cavalos de potência e 2,85 kgfm de torque.

Sua suspensão dianteira é do tipo invertida, comum em modelos de maior cilindrada, e os freios são a disco em ambos os eixos.

O modelo chega ao Brasil em uma faixa de cilindrada que tem modelos como Honda CB Twister e Yamaha Fazer 250.

