BMW F 700 GS chega ao Brasil

A BMW Motorrad apresenta a nova F 700 GS, modelo produzido na fábrica em Manauas, que chega para ocupar o lugar da G 650 GS. A nova GS da Série F estará disponível nas concessionárias em novembro, mas os interessados já podem reservar um exemplar por meio da campanha de pré-venda, com preço de R$ 39.950.

A Big Trail premium da BMW traz o mesmo motor da irmã maior F 800 GS, o já conhecido propulsor de dois cilindros e oito válvulas com duplo comando, 798 cc, a gasolina, com refrigeração líquida, que no caso da nova big trail é capaz de gerar 75 cavalos de potência, a 7.300 rpm, e 7,85 kgfm de torque, a 5.300 rpm, acoplado a uma transmissão de seis marchas.

Entre os itens de série estão freios com ABS, ajustes de manetes, mola traseira e de retorno do amortecedor, amortecimento variável auxiliar, balança de alumínio dupla, lanterna traseira em LED, sensor de cavalete lateral e tomada 12V.

A equipe de engenharia da BMW destaca a capacidade no uso misto da 700 GS, em especial no asfalto. Para uma melhor ergonomia e conforto no uso cotidiano, a big trail traz uma altura do banco menor em relação ao solo (820 milímetros), sendo ligeiramente mais baixa que a F 800 GS.

O modelo disponível na pré-venda traz o pacote Premium, nas cores cinza metálico e laranja e já inclui manoplas aquecidas e protetores de mãos, controle de pressão dos pneus, computador de bordo, controle de tração (ASC), luzes indicadoras de direção em LED e cavalete central.

