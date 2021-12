BMW estrela na nova saga "Missão: Impossível"

O novo filme "Missão: Impossível- Nação Secreta" , estrelado pelo ator Tom Cruise na próxima quinta-feira (13), ganha reforço extra com carros e motos da marca alemã BMW. Cruise, na pele do espião Ethan Hunt, usa toda sua habilidade a bordo de uma motocicleta S 1000 RR, modelo superesportivo com 199 cv de potência e 113 N.m a 10.500 rpm.

No trailer, é possível ver Cruise e a 1000 RR em mais uma de suas manobras arriscadas enquanto escapa de um acidente de caminhão, evitando a colisão com outra S1000RR e arremessando o piloto para uma possível morte em chamas.

Outro veículo que aparece sendo dirigido por Cruise, em uma perseguição de carros, é o BMW M3. O modelo esportivo é equipado com motor 3.0 biturbo, injeção direta e tecnologias de abertura variável das válvulas, tem comando eletrônico, gerando 431 hp, com torque de 56,1 kgfm, disponíveis já aos 1.850 rpm. O esportivo também conta com sete marchas e dupla embrenhagem, chegando a 100km/h em 4,1s.

Ação

A parceria que começou em 2011 com o quarto filme da franquia, "Missão: Impossível- Protocolo Fantasma" traz ainda mais esportividade e ação ao enredo do filme. A série de ação, que sempre é sucesso de bilheteria, conta com modelos da BMW, como o Série 3, Séire 7,X5 eDrive e o M3.

Escrito e dirigido por Chris McQuarrie, no longa "Missão: Impossível- Nação Secreta", o espião Hunt descobre que o famoso "Sindicato" é real e está tentando destruir o IMF. O desafio da vez é combater uma nação secreta tão bem equipada e treinada como eles mesmos.

No primeiro final de semana de lançado nos Estados Unidos, o filme teve arrecadação de US$ 56 milhões e, no primeiro dia de estreia, bateu o recorde de bilheteria da franquia de ação.

Confira o trailer do filme:

