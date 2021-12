BMW convoca recall dos modelos C 600 Sport e C 650 GT

A BMW convoca os proprietários dos modelos C 600 Sport e C 650 GT, fabricados entre abril de 2013 e janeiro de 2015, a entrarem em contato com um concessionário autorizado para agendarem gratuitamente uma inspeção técnica no tubo flexível do freio dianteiro.

Segundo a fabricante é necessário a troca da peça. O defeito pode causar um desgaste no tubo flexível do freio dianteiro, causado por atrito desse tubo com a suspensão dianteira, podendo ocasionar vazamentos de fluidos de freio e comprometer a capacidade de frenagem da roda dianteira, exigindo maior tempo e distância para a frenagem total da motocicleta.



O serviço poderá ser realizado a partir do dia 15 de fevereiro e o tempo para a substituição da peça é de aproximadamente 60 minutos.



Os chassis não sequenciais envolvidos são:

C 600 SPORT

De: ZZ51928 Até: ZZ55652

C 650 GT

De: ZZ75205 Até: ZZ75416



Para mais informações, a empresa disponibiliza o serviço de Atendimento ao Cliente BMW: (0800 707 3578), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas, ou acesse o websitewww.bmw-motorrad.com.br.

