BMW atualiza tabela de preços

A BMW divulgou a nova tabela de preços para novembro (veja abaixo). O modelo de entrada, o Série 1, chega agora por valores a partir de R$ 99.950, enquanto o carro mais top, X6 M, tem custo de R$ 524.950. É bom lembrar que, recentemente, 3.416 unidades da empresa passaram por recall, entre eles Série 1, Série 3, Série 5, X1, X3 e Z4.

O bebê da marca alemã, o Série 1, conta com três motorizações: 1.6 (136 hp/219 Nm ou 170 hp/250 Nm), 2.0 (218 hp/310 Nm) e 3.0 (320 hp/450 Nm). O câmbio é o automático com modo manual de 8 marchas e, entre os itens já incluídos, estão rodas de 16'', ar-condicionado, bancos esportivos dianteiros, Sistema Auto Start/Stop, seis air bags, controle de estabilidade e tração (DSC + DTC), computador de bordo com display multifuncional, direção elétrica, entre outros.

Um dos destaques é o botão driving experience incluindo ECO PRO, que permite ajuste individual de propulsão, chassis e componentes da suspensão, além da otimização do consumo de combustível. Há também os pacotes de personalização Urban (com rodas, retrovisores e detalhes em branco) e Sport (rodas de 17" e detalhes em preto e vermelho).

Já o X1, derivado do Série 1, é um crossover, mistura de SUV, esportivo e perua. Está disponível nas versões: xDrive18i e xDrive20i.

A versão de entrada, xDrive18i, conta com transmissão automática de seis marchas e motor 2.0 de 150 hp e torque de 200 Nm. Já a top traz o mesmo câmbio e a motorização 2.0, mas com potência de 184 cv e torque de 270 Nm.

Série 1

116i - R$ 99.950

118i - R$ 110.950

118i Sport GP - R$ 127.950

118i Full - R$ 145.950

125i M Sport - R$ 169.950

Série 3

320i ActiveFlex - R$ 129.950

320i GP ActiveFlex - R$ 143.950

320i Sport GP ActiveFlex - R$ 154.950

328i GP - R$ 186.950

328i Sport GP - R$ 196.950

335i M Sport - R$ 289.950

3 GT

320i GT Sport - R$ 159.950

328i GT M Sport - R$ 204.950

Série 5

528i M Sport - R$ 254.950

535i M Sport - R$ 299.950

M5 - R$ 584.950

Série 6

640i Gran Coupé - R$ 399.950

Z4

Z4 sDrive20i - R$ 214.950

X1

X1 sDrive18i - R$ 124.950

X1 sDrive18i GP - R$ 132.950

X1 sDrive20i GP - R$ 142.950

X1 sDrive20i GP Teto - R$ 148.950

X3

X3 xDrive20i - R$ 209.950

X3 xDrive28i - R$ 251.950

X3 xDrive35i M Sport - R$ 284.950

X5

X5 xDrive50i Endurance - R$ 399.950

X5 xDrive50i Experience - R$ 399.950

X5 xDrive50i M Sport - R$ 429.950

X6

X6 xDrive35i - R$ 364.950

X6 xDrive50i - R$ 442.950

X6 M - R$ 524.950

