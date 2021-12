BMW apresenta nova R 1200 GS 2017

A BMW lança a nova R 1200 GS, o modelo mais vendido da marca no mundo. A linha 2017 chega com mudanças estéticas, como novo para-lama dianteiro e defletores aerodinâmicos, além de novos equipamentos. Apresentada no Salão de Milão em 2016, a bigtrail está disponível em duas versões, Sport+ e Premium+, esta última vem com dois pacotes inéditos, Exclusive e Rallye. Os preços estão entre R$ 64.900 e R$ 75.900.

O motor é um boxe de 2 cilindros e 1.170 cc e oito válvulas, que desenvolve potência máxima de 125 cv a 7.750 rpm e torque máximo de 125 Nm a 6.500 rpm, associado a um câmbio de seis marchas.

A versão mais acessível Sport+ vem de série com acelerador eletrônico, ajuste dos manetes de freio e embreagem, freios ABS, computador de bordo, controle automático de estabilidade (ASC), embreagem anti-deslizante, modos de pilotagem variados, lanterna traseira e farol em LED, para-brisa com ajuste de altura, tomada de 12V, manoplas aquecidas, controle de pressão dos pneus (RDC) entre outros.

Já a configuração Premium+ além dos equipamentos da Sport+ acrescenta controle de tração dinâmico (DTC), ajuste eletrônico de suspensão (ESA), sistema de partida sem chave (keyless), assistente de partida em subida, assistente de troca de marchas PRO, modos de pilotagem PRO, preparação para GPS, controle automático de estabilidade (ASC), motor com acabamento preto (disponível apenas para o pacote Rallye), suporte para malas laterais e rodas raiadas.

