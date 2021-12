BMW anuncia recall das motos R 1200 GS e GS Adventure

A BMW Motorrad do Brasil convoca um recall dos modelos R 1200 GS e BMW R 1200 GS Adventure, fabricados entre 28/10/2013 e 04/07/2017. De acordo com a fabricante, os proprietários devem realizar o reparo dos cilindros internos da suspensão dianteira, em decorrência de possível folga destes cilindros com o componente denominado mesa superior.

A folga dos cilindros ocorrem por conta dos impactos severos em grandes obstáculos e buracos em alta velocidade, podendo causar leves vazamentos de óleo, ruídos no sistema de suspensão e, no pior cenário, a perda da estabilidade da direção.

A verificação gratuita será realizada a partir de 31 de julho, conforme agendamento com o cliente, e o serviço dura cerca de 2 horas.

Mais informações podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cliente BMW (0800 019 7097), de 2ª a 6ª-feira, das 8h às 19 h, ou no site www.bmw.com.br/recall.

adblock ativo