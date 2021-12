BMW anuncia recall 671 unidades do X5

Mais um para a lista dos recalls em 2013: o SUV X5, da BMW. A alemã anunciou que o chamado inclui 671 unidades do modelo, fabricados entre maio de 2006 e março de 2010. O problema está no tubos de vácuo dos servofreios, que devem ser reparados ou substituídos. A campanha começa a partir do dia 10 de março.

Segundo a marca, há possibilidades de acidente, já que a entrada de óleo do motor no tubo de vácuo pode contaminar a membrana de acionamento, causando vazamento no servofreio. Assim, o motorista pode ter dificuldade em frear.

Os chassis envolvidos no recall estão no intervalo de L091040 a LZ74035, com números não sequenciais. Para confirmar se o carro está dentro do chamado, o cliente deve entrar em contato com a BMW, através do SAC ou de uma concessionária.

