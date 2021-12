BMW anuncia pré-venda do X3 no Brasil

A terceira geração do BMW X3 chega ao mercado brasileiro. O modelo já está em pré-venda com preços a partir de R$ 309.950 na versão X3 xDrive30i X Line e R$ 397.950 para a esportiva M40i.

Como um SUV de luxo alemão, o modelo traz itens de sobra para garantir o conforto e a segurança dos ocupantes. Prova disso, é o investimento em tecnologia e conectividade. O BMW X3 têm internet a bordo e sistema multimídia conectado à rede, ao virem equipados com um chip de telefonia móvel embutido no painel.

Entre a generosa lista de itens de sério, o X3 conta com ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico, acabamento geral em couro, estacionamento automático, bancos dianteiros esportivos com ajustes elétricos, banco traseiro tripartido, abertura e fechamento do bagageiro sem o uso das mãos, alerta de colisão, frenagem automática de emergência, alerta de manutenção de faixa, aviso de tráfego lateral, alerta de tráfego traseiro e ponto cego, seis airbags, pneus Run Flat, monitoramento de pressão dos pneus, entre outros.

A versão de entrada tem sob o capô o motor 2.0 turbo de 252 cv e torque de 35,7 mkgf. O câmbio é automático de oito marchas. Assim, o X3 acelera de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos com velocidade máxima de 240 km/h. Já o M40i tem um propulsor de 3.0 litros, turbo, com 360 cv e 50,1 mkgf. Mais potente, o modelo vai de 0 a 100 feito em 4,8 segundos. A velocidade máxima é limitada em 250 km/h.

O BMW X3 mede 4,71 metros de comprimento, 1,891 m de largura, 1,67 m de largura de altura e 2,86 m de distância entre-eixos, com 450 litros de volume no porta-malas, que pode ser ampliado para 1.600 litros, quando os bancos traseiros rebatidos estiverem rebatidos.

adblock ativo