BMW anuncia pré-venda do M4 Coupé no Brasil

O BMW M4 volta ao país na linha 2019 com leves retoques visuais e preço sugerido de R$ 484.950 na pré-venda.

Quem comprar o modelo ainda nesse período, a BMW contemplará com benefícios exclusivos, como pacote de manutenção BMW Service Inclusive Plus em que o cliente não precisa pagar as três primeiras revisões ou revisão até 40.000 km de limit, e supervalorização do veículo seminovo oferecido na negociação.

Por fora, o coupé ganhou novos faróis e lanternas em LED, as rodas são de liga leve esportivas M, de 19 polegadas e há pequenas mudanças nos para-choques.

O conjunto mecânico é o mesmo 3.0 biturbo, com 6 cilindros, que entrega 431 cv e 56,1 kgfm de torque, acoplado ao câmbio de dupla embreagem e 7 marchas. O resultado é uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e velocidade máxima de 305 km/h, quando equipado com o pacote opcional M Drive. A capacidade do porta-malas é de 445 litros.

Por dentro, o BMW M4 Coupé tem bancos dianteiros elétricos com memória, ar-condicionado dual zone, acabamento do teto em Antracite com volante esportivo M Sport e paddle shifts, multimídia BMW ConnectedDrive com SIM Card e serviços remotos via internet, sistema de som Harman Kardon com 16 alto-falantes e 600 watts, monitoramento em 360 graus, bancos em couro Merino, Active Protection (fechamento automático dos vidros e tensionamento dos cintos de segurança caso o carro perca o contato com o chão) e muitos outros itens.

