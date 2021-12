BMW abre pré-venda do X2

A BMW começou a pré-venda do X2 pela internet. O modelo parte de R$ 211.950, na versão de entrada sDrive20i GP. Já na configuração mais equipada, a sDrive20i M Sport X, o valor sobe para a partir de R$ 246.950. Durante o período de pré venda, apenas 100 unidades estarão disponíveis. Para garantir o modelo com antecedencia, os clientes devem realizar o pedido por meio do site exclusivo do X2.

Sob o capô, o X2 carrega o motor 2.0 TwinPower Turbo de 192 cv e 28,5 kgfm de torque, combinado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas.

O carro é equipado com conforto e segurança em ambas as versões. Há revestimentos de couro no interior, assistente de estacionamento, câmera de ré, central multimídia com tela de 6,5 polegadas e rodas de liga-leve 19 polegadas.

A versão mais cara conta ainda com bancos esportivos com ajustes elétricos, teto solar panorâmico, ar-condicionado automático e digital com duas zonas, chave presencial e retrovisores elétricos, rebatíveis e aquecidos. Há, ainda, uma central multimídia maior, de 8,8 polegadas, e sistema de projeção de informações no para-brisas (head-up display).

