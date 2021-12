BMW 125i M Sport chega por R$ 154.950

A BMW anunciou a chegada do hatch premium 125i M Sport. Com valor de R$ 154.950, a versão esportiva do Série 1 se une ao BMW 116i (R$ 89.950) e o BMW 118i (R$ 122.000). O motor do novo 125i M Sport é o BMW TwinPower Turbo, de 4 cilindros 2.0 a gasolina, capaz de gerar até 218 cavalos de potência. Com câmbio automático de oito velocidades, o carro tem velocidade máxima de 243 km/h e faz a marca de 0 a 100 km/h em apenas 6,2 segundos.

Na sua categoria, é o único com tração traseira, permitindo que a direção seja ainda mais esportiva. O design traz o pacote M Sport, composto por rodas de liga leve aro 18, acabamento interno com alumínio escovado, bancos esportivos e volante M, além de cinco opções de pintura metálica (preto safira, azul estoril, laranja valência, prata glacier e cinza mineral) e uma sólida (branco alpino).

Entre os itens, ar-condicionado automático, bancos com ajustes elétricos, teto solar, Driving Experience Control com ECO PRO, Sistema Auto Start/Stop, sensor de estacionamento traseiro, controle de cruzeiro dinâmico, seis airbags, freios ABS, controle de estabilidade e tração (DSC + DTC) e faróis duplos de Xenon.

Em termos de tecnologia, o BMW 125i M Sport possui rádio BMW Professional, com USB e Bluetooth, sistema de som Hi-Fi com amplificador, equalizador e 7 alto-falantes, sistema de navegação com tela de 8,8" e HD de 12 GB e Internet, BMW Apps e interface para Smartphone.

Classe A

Na quarta-feira (3 de abril), a Mercedes-Benz lança o rival do BMW Série 1: o Classe A. Com preço inicial abaixo de R$ 100 mil, o novo modelo terá as versões Style (R$ 99.900) e Turbo Urban (R$ 109.900).

As duas são equipadas com motor turbo 1.6, de 156 cavalos, além de câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. Há também conjunto de airbags, sistema start-stop, piloto automático e rodas de liga leve (16" no modelo Style e 17" no Urban).

Mais tarde, chega a versão apimentada do Classe A, para brigar diretamente com o BMW 125i M Sport. Batizado de A250 Sport, o veículo terá bloco 2.0 turbo, com potência de 211 cavalos, tração integral e câmbio automatizado de sete marchas e dupla embreagem.

