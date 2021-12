Blindagem garante segurança na cidade

Ter um carro à prova de balas é um sonho de muitos motoristas brasileiros. Um veículo que desse coragem para dirigir sem medo e sem preocupação com assaltos, roubos ou furtos no veículo.

A Bahia já é o 5º estado que mais possui carros blindados, representando cerca de 1%, segundo os dados da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin). Na frente, estão São Paulo (78%), Rio de Janeiro (14%), Pernambuco (2%) e Paraná (1%). Ainda de acordo com a Abrablin, no Brasil, foram 8.106 carros blindados em 2011, contra 7.332 no ano anterior e 6926 em 2009. No primeiro ano dos dados, em 1995, a produção foi de apenas 388 automóveis. A previsão da produção para 2012 é de 8511 veículos.

O valor médio da blindagem de veículos: R$ 47.550,00. No primeiro semestre do ano passado, em todo o país, o carro em que mais foram feitas blindagens foi o Tiguan (VW), seguidos dos automóveis: XC-60 (Volvo), Santa Fé (Hyundai), Discovery (Land Rover) e Azera (Hyundai). Já no segundo semestre, a ordem foi: XC-60 (Volvo), Tiguan (VW), Corolla (Toyota), C 180 (Mercedes-Benz) e Discovery (Land Rover).

Tipos

Nem toda blindagem é igual. Existem seis níveis diferentes, de acordo com a norma brasileira. Contudo, só quatro são permitidos sem restrições: o I-A, o II-A, o II e o III-A. Para os outros dois, é necessária uma autorização especial do Exército.

Nível da blindagem Suporta tiros de armas

I-A ------------------------------ Calibres 22 e 38

II-A ------------------------------ As armas acima e mais 9mm (441 Joules) e Magnum 357 (740 Joules)

II --------------------------------- As armas acima e mais 9mm (513 Joules) e Magnum 357 (921 Joules)

III-A ------------------------------ As armas acima e mais Magnum 44 e submetralhadora Uzi

III --------------------------------- As armas acima e mais fuzis M16, 7.62, AK 47, AR 15 e FAL

IV --------------------------------- As armas acima e mais fuzis perfurantes, como o 30-06 AP e granadas

O nível I-A é um dos mais comuns. Ele é indicado para quem quer se proteger da violência urbana, como sequestros relâmpagos e assaltos em sinaleiras. Ele é oferecido para Salvador pela empresa Dupont, com o kit Armura. O sistema tem um valor 50% menor que outros, é disponível para veículos como os Toyota Hilux e Mitsubishi TR4.

Entre as vantagens do sistema DuPont Armura, estão a instalação rápida, em até 15 dias, a garantia de três anos e o consumo de combustível, que não é alterado. Além disso, o peso recebe um adicional de 90 kg, o que é pouco se comparado com outras blindagens que vão até 200 kg. O custo para blindar com esse sistema varia de acordo com o automóvel. O Hyundai Tucson, por exemplo, é R$ 24 mil. Já o Chevrolet Agile sai por R$ 18.950 e a Hilux, por R$ 27 mil.

Segundo Carlos Benatto, gerente de negócios da DuPont Armura, quem mais blinda o carro são executivos e profissionais liberais, como médicos e advogados. "Os clientes estão entre 30 e 45 anos, e 60% deles têm filhos. Muitos deles têm o perfil de empreendedores", explica. Os carros mais blindados pela Dupont, segundo Benatto, são os sedãs e SUVs, como o Corolla e a ASX.

Outra empresa de blindagem de carros em Salvador é a SBI Blindagens. De acordo com Humberto Cardoso, um dos sócios, os preços variam entre R$ 19 mil para sedãs até R$ 52 mil para SUVs grandes, como os veículos Land Rover. Normalmente, quem blinda o carro, blinda o da família também.

Na SBI, são de sete a dez carros blindados em média por mês, o que é pequeno se comparado com o de outras capitais nordestinas. "Em Fortaleza, são sete vezes mais carros blindados e em Recife, são oito vezes", conta Humberto. Para o mercado baiano, a SBI oferece o nível III-A, além do I-A.

adblock ativo