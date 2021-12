Blindagem de carro tem novas regras

Com o aumento da violência urbana, a blindagem automotiva tornou-se uma alternativa para garantir mais segurança para quem usa carro nas grandes cidades. Mas, se você ainda pretende blindar seu veículo, fique atento às novas regras estabelecidas para o setor. As exigências trazem alterações quanto à documentação necessária, à execução do processo e até ao que diz respeito à manutenção dos veículos blindados.

De acordo com a portaria nº 55 do Exército Brasileiro, agora o certificado de registro (CR) é obrigatório para os proprietários de carros blindados, tanto para pessoa física quanto jurídica. Antes, o CR era exigido apenas das blindadoras, que solicitavam uma autorização do Exército antes de começar o procedimento.

Para iniciar o processo de blindagem, o proprietário precisa preencher alguns formulários, entregar os documentos solicitados e emitir as certidões de "nada consta" na Justiça Federal, Militar e Criminal. Paralelamente, o cliente solicita o pedido do CR, cujo prazo de obtenção dependerá do novo sistema. O processo dura cerca de 30 dias e pode ser realizado por um despachante ou pela própria blindadora.

Segundo o Exército, a taxa do CR é de R$ 100, mas despachantes e blindadoras vão cobrar em torno de R$ 800 para pessoas físicas e R$ 1.200 para empresas (pessoas jurídicas) para realizar todo o processo. Após o veículo estar blindado, será emitido pelo Exército o termo de responsabilidade. Quem já possui um carro blindado regularizado na portaria anterior não precisa do certificado de registro.

As mudanças entraram em vigor no dia 4 de agosto deste ano, mas, de acordo com João Ricardo Araújo, proprietário da SBI Blindagens – a única empresa que oferece o serviço em Salvador –, o Sistema de Controle de Veículos Blindados e Blindagens Balísticas (Sicovab) ainda não se atualizou com as novas regras, o que impede que as atualizações da nova portaria sejam efetuadas. "Esse novo processo, de acordo com a data prevista de efetivação, ainda não foi passado formalizado para a gente nem atualizado no novo sistema. Obviamente, além do novo custo, o processo vai se tornar mais burocrático, mas teremos o serviço de despachante para dar toda ajuda e suporte aos clientes", explica.

A boa notícia é que o CR vale por três anos, então o proprietário não precisará refazer e pagar novamente caso queira blindar mais veículos. Basta inserir os dados no Sicovab.

A nova portaria também proibiu a reautoclavagem, ou seja, o processo de recuperação de vidros blindados delaminados. No caso de qualquer avaria ocorrida na blindagem aplicada, a peça deve ser substituída, o que, segundo João Araújo, garante mais segurança aos proprietários.

Os carros equipados com teto solar também entraram nas novas regras, que agora exige a blindagem dessa área do veículo, fazendo com que o teto não abra e perca sua funcionalidade.

Processo de blindagem

Para blindar um carro, o serviço custa entre R$ 40 mil e R$ 70 mil, dependendo do veículo. "O preço varia de acordo com o segmento do carro. Quanto maior, mais caro", explica João Ricardo Araújo.

Em Salvador, os Toyota Corolla e Hilux são os mais procurados para blindagem, seguidos pelo Jeep Compass. "Por mês, recebo em média 15 carros, sendo que quatro ou cinco são Hilux ou Corolla", revela.

Em média, o serviço de blindagem é feito em 30 dias e a garantia é de dez anos, com manutenções semestrais.

