Blindado usado é opção com bom custo-benefício

Estima-se que o Brasil tenha cerca de 140 mil veículos blindados rodando, e, em tempos de violência urbana em alta, a procura por esse tipo de veículo é crescente entre os modelos usados. Antes relegados ao fundo das lojas e praticamente sem valor, os seminovos são opção com boa relação entre custo e beneficio, regra de ouro quando se trata de proteção balística. "A procura é muito grande pelos usados que já desvalorizaram um pouco, e o primordial é saber quem fez a proteção, a idoneidade da blindadora e se a manutenção do material está em dia", resume Eduardo Cristov, diretor da Steel Blindagens, que tem unidade em São Paulo e atende clientes na Bahia. "A Bahia, seguida por Pernambuco e Ceará, tem amplo mercado de veículos blindados, que é o reflexo da violência dos nossos dias", afirma o empresário.

Dicas de compra

Assim como comprar um carro requer cuidados tais como verificar a manutenção, documentação em dia e histórico do veículo, o carro blindado tem procedimentos adicionais. Saiba como adquirir um veículo blindado em bom estado:

1. Em primeiro lugar saiba quem foi a empresa responsável pela blindagem. Depois pesquise sobre a seriedade da blindadora usando nome e CNPJ no Google. Veja a opinião de clientes em sites de reclamação.

2. Verifique se a blindagem consta no documento do carro (olhe a parte inferior do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo a inscrição: modificado blindagem). Se não constar, o custo para regularizar o carro será alto.

3. Verifique o estado dos vidros. Os vidros não podem ter sinal de delaminação, sinais de descascamento nos vidros e nas películas.

4. Analise também o estado das borrachas de vedação do veículo, fechamento e alinhamento das portas, capô e porta-malas.

5. A suspensão merece cuidado. Com a elevação de peso (cerca de 200 kg com a blindagem), o desgaste de molas, pivôs e bandejas tende a ser maior. Ande com o carro e verifique barulhos, rangidos e sinais de desgaste. Os pneus também devem ser verificados, e há conjuntos específicos para carro blindado que usam cintas protetoras. Neste caso, os pneus não devem apresentar bolhas ou rasgados de qualquer tipo.

6. Vale a pena pedir além do laudo cautelar, que traz informações completas sobre o histórico do carro e possíveis registros de sinistro e colisão, um laudo específico da blindagem. As empresas especializadas verificam toda a montagem da proteção balística, dos vidros e tudo o que foi modificado no veículo.

Carro zero-km?

Caso o cliente opte por um blindado novo, é preciso verificar se empresa conta com boa reputação, se tem o certificado de autorização emitido pelo Exército e se dá suporte para o cliente fazer a modificação necessária no documento do veículo. Todo carro blindado deve ter a inscrição: modificado blindagem no campo de observações do CRLV.

Blindados usados mais procurados Toyota Corolla Audi Q3 Land Rover Evoque Jeep Compass BMW X1.

Blindados usados mais procurados

1.Toyota Corolla

.

2. Audi Q3

.

3. Land Rover Evoque

.

4. Jeep Compass

.

5. BMW X1

.

adblock ativo