Bikes elétricas melhoram mobilidade

Um dos principais problemas das metrópoles brasileiras é o excesso de veículos, que acaba incapacitando as pessoas de poder se locomover para o trabalho, para casa e para outros locais com facilidade. Por isso, tanto se discute a tal da mobilidade urbana.

A mobilidade não significa apenas diminuir a quantidade de carros, mas poder deixar o veículo na garagem, pegar um ônibus e chegar na hora planejada. E, quando precisar sair de carro, não ter que enfrentar os engarrafamentos. Ela também está ligada ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Os automóveis são responsáveis por 40% da poluição nas grandes cidades, e, quanto maior a frota de veículos, maior os poluentes. "Um motorista, mesmo estando dentro do carro, acaba respirando mais impurezas do que um pedestre na calçada ou um ciclista", explica Ricardo De Féo, proprietário da General Wings, importadora de bicicletas multimarcas, incluindo as da Ducati.

Uma das formas de resolver a mobilidade é melhorar o sistema de transporte coletivo: metrôs e ônibus que funcionem de forma eficiente, integrada e com segurança. Outra solução é simples: as bicicletas elétricas.

Estes veículos foram as estrelas do 8º Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos e Componentes, que aconteceu semana passada em São Paulo. Com o objetivo de divulgar o uso de veículos elétricos na América Latina, o salão contou com um circuito, onde os visitantes podiam fazer um test-drive das bicicletas da General Wings, Evolubike, Sense Bike, CRZ E-Power e de outros fabricantes.

Ecologicamente corretas, as bikes elétricas não emitem gases poluentes, não fazem ruídos, e, de quebra, são ótimas soluções para fugir dos engarrafamentos. Por causa destas soluções, a bicicleta elétrica virou um produto de grande aceitação. "As pessoas passam a se preocupar cada vez mais com a sua saúde e com o meio ambiente, fazendo com que a utilização desta bike no seu dia a dia seja uma excelente aliada na busca por saúde, preservação do meio ambiente e transporte sustentável", explica o diretor comercial da Evolubike, Rogério Rovito.

Soluções

A França é um exemplo de transporte público ecologicamente correto. O Vélib, maior sistema do mundo aberto de uso de bicicletas, foi criado em Paris em 2007. São 20 mil bicicletas disponíveis em quase 1.500 estações, que têm, no máximo 300 metros de distância.

As bikes elétricas são como as comuns, mas possuem um motor que é acionado por uma bateria. Em percursos planos, o motor elétrico da bicicleta pode ou não ser acionado. Já em uma subida, o ciclista precisa pedalar um pouco.

Na Evolubike, são três modelos: Classic, Sports e Nano. Todas têm velocidade máxima de 25 km/h. A primeira tem autonomia de 40 km e a recarga da bateria dura seis horas. A Sports tem a mesma autonomia, mas o tempo de recarga é menor: quatro horas. Os pneus são mais largos, absorvendo impactos de forma eficiente. O terceiro modelo, o Nano, possui autonomia de 20 km e a recarga dura três horas. Ela vem com um sistema de dobramento, ótimo para quem quiser guardá-la em locais pequenos, como no trabalho ou em casa.

Rogério ainda adiantou: "Estamos lançando em outubro mais quatro modelos de bikes elétricas, para todos os públicos, desde dobráveis de aro 12 e 20 polegadas até as mais convencionais de aro 26 no estilo urbano, mountain bike e até praiana. Os preços ficarão de R$ 2.500 a R$ 4.200".

A General Wings possui atualmente seis modelos de bicicletas elétricas: as brasileiras Java Lithium 2012 e Java Confort 2012, a americana Via Urbano e as italianas Italwin Prestige Smart, Ducati City Queen e Ducati City King. As duas últimas possuem aceleração de assistência elétrica no pedal, velocidade máxima de 25 km/h, autonomia de 40 km e recarregador com display em LED. A diferença entre elas está apenas no aro. Enquanto o da Queen é 26", o da King é 700.

Um dos destaques da CRZ E-Power é a mountain bike 3000, com autonomia de 50 km e tempo de recarga de seis horas. Há ainda outros dois modelos, um com quadro de aço e um de alumínio, disponíveis em versões feminina e masculina. As bicicletas têm 250 watts de potência e autonomia de até 40 quilômetros.

Na Sense Bike, os modelos são um pouco diferentes. Os veículos não possuem o motor, mas sim um pedal assistido, que aciona ao ligar um sistema elétrico. Ou seja, é preciso pedalar sempre. "As bikes são saudáveis pois unem o esporte com o lazer", diz o responsável pela marca, Wendel Zanotelli.

Os modelos da Sense são a Wind, com visual mais robusto, Breeze, com design vintage, e Mini, que é dobrável. Todas têm velocidade máxima de 25 km/h e tempo de recarga de seis horas.

Nano tem autonimia de 20 km - A Evolubike Nano é dobrável, com aro 12" e pesa 15 kg. Ela recarrega em três horas e vai até 25 km/h. R$ 3.699

Sense Bike Mini é dobrável - A bike pesa 22,6 kg com velocidade de 25 km/h. Tem aro 20" e motor de 250 watts com bateria de 6 horas. R$ 2.990

Velle 1000 tem display de LED - A bike vem na cor verde, com aro 26", e atinge 25 km/h. O motor é de 250W, com autonimia de 40 km. R$ 2.290

Ducati Gity King tem aro 700 - Com design italiano, a bike pesa 24 kg e chega a 25km/h. A autonomia é de 40 km e o motor é de 250 W. R$ 8.610

