Bentley mostra novo Continental GT 2019

A Bentley anunciou modificações bem significativas para manter o roadster de luxo Bentley entre os mais vendidos do segmento. Mas "estratégia de crescimento" não é exatamente uma palavra aplicável a esta luxuosa marca que vende poucas unidades mas tem um invejável posicionamento de marca. E você não leu errado o nosso título: a nova versão já é modelo 2019 mas claro, estará disponível a partir de janeiro do próximo ano.

Opulento, luxuoso e soberbo talvez sejam os melhores argumentos do Continental GT. Lançado em 2003 ele é um sucesso vendendo dez vezes mais que seus concorrentes como os da linha Jaguar topo de luxo linha. As principais alterações não estão no design onde as mudanças mais visíveis estão no conjunto óptico e em uma faixa cromada na parte inferior das laterais.

A tecnologia é o que agrega mais surpresas. Um novo painel digital do cockpit está integrado a uma tela 12,3 polegadas que além de central multimídia é o computador de bordo que mostra muito mais do que autonomia. Ele traz mimos como uma bússola digital, por exemplo.

Para quem aprecia a tecnologia embarcada no Continental GT, vale lembrar que o interior do carro é um sério candidato a desconcentrar o motorista. Madeira, acabamento black piano e cromados super brilhantes inspirados em diamantes mostram a opulência traduzida em bom gosto. Os bancos em couro ao estilo Cotes de Genève tem dois tons, e aliás, estão prontos para aquecer, resfriar, massagear e se ajustar a 20 pré--programas de ajuste de distância, altura e lombar.

Ah, claro, tem o motor. O Bentley tem motor W12 6,0 litros de 626cv, escalonados para a esportividade máxima com conforto, que aliás é seu forte, ainda que leve só 3,6 segundos para sair da imobilidade e ir a 100Km/h.

A novidade será apresentada oficialmente na próxima semana, durante o salão de Frankfurt, na Alemanha.

