Beleza Exterior

Manter seu carro com a pintura impecável é mais importante do que se imagina. Pintura riscada, arranhões e amassados desvalorizam o carro na hora da revenda. Por isso, não importa se seu carro é popular, de luxo, nacional ou importado, a única maneira de garantir que a pintura aplicada pela fábrica permaneça por um bom tempo é tratar o possante com cuidado.

De acordo com Diego Lazari, analista técnico do Cesvi Brasil/Mapfre, existem três tipos de pintura. A monocamada, que utiliza tinta PU (Poliuretano) para reproduzir cores sólidas; a bicamada, feita com tinta poliéster para reproduzir cores sólidas, metalizadas e perolizadas; e a tricamada, que apresenta cores mais reluzentes quando comparada com as anteriores. Isso devido a uma camada exclusiva de base poliéster perolizada, que está situada entre o verniz e a tinta poliéster.

Independentemente do tipo da pintura, os cuidados são os mesmos. O principal fator que pode afetar a pintura é a exposição do veículo ao tempo. Diego Lazari aconselha que, para preservação da pintura, é importante manter um programa de manutenção, utilizando produtos de proteção, como, por exemplo, a utilização de ceras, além da proteção contra raios UV, que também auxilia na remoção de contaminações que podem resultar em oxidação (ferrugem). O especialista alerta ainda que, apesar de esses serviços serem necessários para a preservação da pintura do carro, eles não podem ser realizados em excesso. "Realizar o polimento muitas vezes, por exemplo, pode desgastar as camadas de tinta. A periodicidade com que é feito o serviço também depende de como o carro está sendo usado", explica.

Além desses cuidados, o consumidor pode optar por utilizar um dos vários produtos disponíveis no mercado. Porém deve-se ter cuidado com a execução; alguns destes necessitam de conhecimentos técnicos para sua manipulação ou podem causar danos irreversíveis na pintura de veículos.

Na compra de um carro novo, as montadoras cobram a partir de R$ 1.300 na diferença entre uma pintura sólida e uma pintura perolizada. Assim como as fabricantes, o preço da repintura em oficinas especializadas alterna de acordo com o tipo de pintura. Bruno Brenha, proprietário da Oficina Studio Car, cobra entre R$ 400 e R$ 500 para realizar a pintura de um capô de um carro médio na cor sólida. Já para pintar o mesmo capô na cor perolizada, o valor chega a R$ 700.

Aplicação

A mudança geral de cor em um veículo é um serviço complexo. O processo de pintura parte inicialmente pela preparação da peça, que envolve lixamentos para promover a aderência necessária que os produtos e aplicações das pinturas de fundo normalmente requerem, de acordo com cada tipo de material que compõe a carroceria, como peças metálicas e plásticas, ambos com processos específicos de preparação e desmontagens. Em seguida, o veículo e as peças desmontadas seguem para a área de pintura, e neste momento a carroceria volta a receber sua cor original ou personalizada.

Quanto à aplicação da tinta sobre uma superfície de cor escura, tendo como objetivo trocar por uma cor clara, o gasto com material é maior, pois é necessário cobrir (queimar) com uma cor branca para que depois seja possível aplicar a nova tonalidade.

Mas lembre-se: sempre antes de alterar a cor do automóvel fique atento às regras do Detran. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), rodar em veículos alterados sem a documentação necessária acarreta uma multa de R$ 127,69 e cinco pontos na CNH. Assim, a modificação deve constar no documento.

