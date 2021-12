Baiano ganha prêmio de melhor motorista de caminhão da América Latina

O baiano Luis Carlos dos Santos, de 31 anos, é o melhor motorista de caminhão da América Latina. Natural de Salvador, o profissional venceu 48 mil brasileiros inscritos na competição do Scania Driver Competitions e conquistou, além do título, um caminhão Scania Streamline R 440 6x2 zero quilômetro.

A disputa contou com participantes de Brasil, Argentina, Chile e Peru. Após passar por provas teóricas e praticas, cada um dos países elegeu os três melhores motoristas. Na etapa seguinte, os 12 competidores realizaram quatro competições, entre elas teórica e de percurso. Na grande final, o baiano Luis, que havia ficado em terceiro lugar entre os brasileiros, conquistou a primeira colocação, dividindo o pódio com o argentino Hugo Armando Valdiviezo, de 35 anos, que ficou em segundo lugar, e Ruy Hermes Gobbi, de 49 anos, natural de São José (SC), ocupando o terceiro lugar.

A difícil prova que valeu um caminhão consistia em fazer um circuito em Z, dirigindo de ré e depois de frente derrubando pinos com a máxima destreza e no menor tempo possível. O brasileiro errou logo no começo e teve de manter a calma para vencer o argentino, que ao cometer uma sequencia de falhas foi superado pela agilidade do baiano, morador do bairro Valéria. O segundo colocado ganhou um prêmio de R$ 25 mil, e Gobbi R$ 15 mil, para compras em rede conveniada.

Luis é filho de caminhoneiro e se inspirou no pai para entrar na profissão, mas a falta de valorização do motorista brasileiro quase tirou o baiano da estrada. Depois de seis anos, ele pensou em desistir de ser caminhoneiro, mas a competição e o apoio da família lhe deu uma motivação extra. "A primeira vez que participei foi em 2014, mas fiquei em 18ª lugar. Dessa vez fui mais determinado. Agora com meu caminhão vou começar uma nova vida como trabalhador autônomo", revela.

Márcio Furlan, gerente de Marketing e Comunicação da Scania no Brasil, explica que a o principal objetivo da competição é valorizar o caminhoneiro. “A Scania se orgulha do legado que deixa a cada edição da disputa. É por isso que investimos tanto em treinamento e somos a única fabricante a promover uma competição entre motoristas focada na qualificação”, garante Furlan.

