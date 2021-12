Baiano faz viagem pela América do Sul de Fazer 150

Enquanto alguns estavam se preparando para passar o Ano Novo na praia com a família ou com amigos, no dia 31 de dezembro de 2014, o motociclista Albenilzo Nevez, natural de Salvador, se preparava para fazer a viagem que ele mesmo caracteriza como "a mais desafiadora da sua vida". Sua única companhia foi a Yamaha Fazer 150, comprada três dias antes para aventurar-se na viagem de Salvador ao Ushuaia, na Argentina.

Em linha reta a distância de Salvador até Ushuaia é 5.318 km. O motociclista estendeu o trajeto para 21.500 km, passando, em 45 dias, por mais de 20 locais, incluindo o deserto do Atacama (Chile) e Bariloche (Argentina).

Com o percusso traçado na sua cabeça e apenas um mapa, Nevez chegou até Ushuaia, também conhecida como o Fim do Mundo por ser a última cidade do extremo sul da América Latina. A escolha da moto já fazia parte do plano do motociclista para a viagem. "Foi justamente pensando no desafio que comprei uma Fazer 150. Já viajei com motos maiores e é mais fácil, queria uma nova aventura", disse.conta entusiasmado.

Nevez conta que se surpreendeu com a motocicleta escolhida para a viagem. "Ágil e econômica para encarar qualquer desafio, a Fazer é uma moto para todos os momentos e provou ser forte até para viagens". O modelo tem motor refrigerado a ar de quatro tempos, SOHC de um cilindro e conta com cinco velocidades. São 12,2 cv de potência a 7.500 rpm. A Fazer 150 SED custa R$ 8.762, já a versão Fazer 150 ED sai por R$ 8.280.

Sem problemas na mecânica, ele mesmo lubrificava as correntes e os cabos da moto durante a viagem. Nevez precisou trocar o pneu traseiro quando estava no Chile com 13 mil km rodados. Na volta, passou em uma loja da Yamaha de São Paulo na qual trocou os dois pneus e fez toda a revisão da motocicleta para voltar tranquilo até Salvador.

A equipe da Yamaha realizará um happy hour para comemorar a volta do motociclista a Salvador e expor o veículo do viajante. O primeiro encontro será nesta sexta-feira, na Máquina Motos, revenda Yamaha de Lauro de Freitas.

