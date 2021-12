Bahia tem pré-venda do elétrico i3, da BMW

A Haus, revendedora BMW na Bahia, é uma das concessionárias da marca na campanha de pré-venda do elétrico i3 no Brasil. Modelo mostrado em vários salões internacionais, o i3 é o primeiro veículo elétrico produzido em série pela marca alemã. Para o mercado nacional, estão disponíveis inicialmente 130 unidades nesta fase para pré-reserva.



As ações da BMW devem se intensificar até o fim deste ano no País. Por enquanto, a fabricante já disponibiliza um hotsite exclusivo com todas as informações sobre o BMW i3 e uma opção para pré-cadastro www.novobmwi.com.br.



Feito para não poluir o meio ambiente, o i3 custa cerca de 35 mil euros na Europa. Por aqui, seu preço deve ficar na faixa dos R$ 200 mil. O carro é um monovolume e tem como principal atrativo não emitir gases tóxicos ou do efeito estufa. Tem quatro portas, sendo as duas traseiras do tipo suicida (abrem-se no sentido oposto ao das portas convencionais). Seu motor elétrico traseiro gera 170 cavalos e torque 25,5 kgfm. A aceleração de 0 a 100 km/h dura 7,2 segundos e a autonomia máxima é de 160 quilômetros. É necessária uma estação de recarga para o modelo. Esta infra-estrutura é agregada ou pode ser usada em estações instaladas futuramente pela BMW em pontos das cidades.



O elétrico i3 está disponível nas concessionárias de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Paraná, Bahia e no Distrito Federal.

