Bahia tem loja de luxo

Muitos setores sofreram com a crise econômica brasileira, varejo e automobilístico, principalmente. Por outro lado, o mercado de luxo vai de vento em popa. Uma prova disso é o crescimento das vendas de barcos de luxo no País. Pensando em conquistar ainda mais a fatia dos compradores que não perdem o poder de compra, mesmo com o mau momento econômico, o braço brasileiro do estaleiro italiano Azimut Yachts inaugurou em novembro sua primeira loja do Nordeste e a terceira no Brasil. A marca tem lojas em Santa Catarina e São Paulo.

Em Salvador, a Marina Yachts, localizada na Bahia Marina, traz direto da fábrica de Itajaí (SC) embarcações Azimut de 42 a 83 pés. A loja começou 2016 bem e já comercializou o primeiro barco da grife italiana: um iate Azimut 42 pés, que junto com os modelos de 43, 48, 60, 70 e 83 pés fazem parte do portfólio de barcos produzidos no estaleiro Azimut Yachts do Brasil.

O modelo é impulsionado por dois motores Cummins QSB 6,7 litros, de 425 hp (cada) para atingir 31 nós na velocidade máxima. É para levar com extremo conforto dez pessoas em passeios diurnos e seis em pernoite. É um iate de quase 13 metros de comprimento e atende as características principais das embarcações de luxo, o conforto absoluto. "Os modelos são fabricados e pensados para que os navegantes se sintam em casa e possam passar dias viajando com conforto e comodidade", explica o gerente da Marina Yachts, Hernanin Pedroso.

Olhando de fora o iate parece compacto mas, ao conhecê-lo por dentro, é possível notar a divisão harmônica dos ambientes. Ao entrar no barco a impressão é a de estar em uma casa. O luxo está nos detalhes e no material usado para a fabricação dos móveis. A embarcação é o modelo mais barato da marca e já impressiona por ser equipada com posto de comando principal, que conta com sofá em "L" (pode ser transformado em uma cama adicional), móvel para apoiar uma TV de até 32 polegadas, armários e acesso à sala de máquinas. Há ainda mesa para 6 pessoas para agradáveis refeições a bordo, que é removível e facilmente dobrável - pode também ser utilizada na praça de popa (lado externo da embarcação). A cozinha, em um nível inferior, está equipada com pia em inox, cooktop, micro-ondas, geladeira e armários. Ela também faz a ligação entre a área íntima e social da embarcação, que tem acabamento refinado. No pavimento inferior, estão duas cabines espaçosas e dois banheiros, sendo a suíte do proprietário e o quarto de hóspedes.

Quem deseja navegar por águas paradisíacas e sentindo-se na própria casa, é preciso desembolsar uma boa grana. "Uma embarcação é considerada de luxo se ela custa a partir de R$ 1 milhão", comenta Hernani. Para quem deseja arcar com as despesas de uma embarcação precisa estar ciente de que há também gastos fixos - manutenção, vaga na marina, combustível e ainda o salário de um marinheiro.

As embarcações de 42 a 83 pés variam de R$ 2 milhões a R$ 22 milhões, a depender do valor do dólar. O preço é definido pelo tamanho, nome do estaleiro, material usado na fabricação e equipamentos. Quanto maior o barco, mais caro e mais luxo. O gerente Hernani Pedroso aposta alto na nova loja. "A Bahia tem um grande potencial náutico. Possui um excelente clima, sol e condições de navegação o ano inteiro. Além disso, tem uma boa estrutura de apoio e marinas como a Bahia Marina, um referência nacional pelas suas impecáveis instalações", pontua.

Intermarine é alto luxo no mar

A Intermarine é um estaleiro brasileiro, localizado em Osasco, SP. Produz 9 modelos de barcos de 42 a 95 pés. O maior já navegado é o Intermarine 80 com 24,35 metros e capacidade para 25 passageiros. O iate é equipado com sistema de estabilização por aletas, que impede o balanço, tanto ancorado como em velocidade. O Intermarine 95 é o maior iate da Intermarine, que terá sua primeira unidade na água este ano ainda.

Shaefer tem a linha Phantom

A Schaefer Yachts oferece embarcações entre 26 e 80 pés desenhadas sob medida para o perfil do público brasileiro. Um dos grandes lançamentos do estaleiro foi a Phantom 500 HT, que pode acomodar até 6 pessoas e um marinheiro para pernoite. No dia, 15 pessoas, mais um tripulante. São dois motores de 670 HP (cada).

adblock ativo