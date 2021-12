Bahia Harley-Davidson realiza festa para motociclistas

Os apaixonados por motos podem comemorar. Está chegando a Bahia Road Harley. A grande festa de confraternização dos alucinados pelas motos HD celebrará o dia nacional do motociclista e os três anos da loja HD em Salvador. A programação começa amanha (23), a partir das 13h, no Armazém Hall (Vilas do Atlântico). Para participar é necessário trocar o ingresso por 3 kg de alimentos não perecíveis na loja HD.

Segundo Davidson Botelho, sócio da Harley Davidson, "a festa é uma marca da Harley, ou seja, fazer eventos nas cidades que acolhem a marca. Na confraternização temos a oportunidade de reunir amigos, conhecer os harleiros e juntar as motos e seus proprietários em um ambiente descontraído em clima de festa e paz", explica.

Quem também estará no encontro é o HOG. Este ano, a equipe de motociclistas da Harley-Davidson é liderada pelo novo presidente do grupo, Hélio Miranda.

A festa conta ainda com apresentações de bandas de rock e food trucks. A expectativa é receber cerca de 400 pessoas.

A Bahia Harley-Davidson tem desde 2013 a missão de comercializar as motos cultuadas, em parceria com a loja esta o H.O.G. (Harley Owners Group), liderada pelo atual presidente do grupo, Hélio Miranda. O exclusivo grupo de proprietários de motos H-D, que se responsabiliza de divulgar a filosofia de união, companheirismo e senso familiar para quem tem motos como a Fat Boy, Heritage Softail Classic, Road King Classic, entre outras.

