Bahia Harley abre semana que vem em Salvador

Enfim, a Bahia Harley Davidson irá abrir as suas portas em Salvador. Depois de alguns atrasos com a obra, a revenda Bahia Harley começa a funcionar já na semana que vem para o deleite dos apaixonados pelas cultuadas motos da marca americana Harley-Davidson.

De acordo com Davidson Botelho, um dos sócios da Bahia Harley, a nova loja irá oferecer total assistência aos atuais 450 donos de motos Harley na Bahia. "Acabou a história de ir fazer revisão de moto Harley em outro estado ou trazer um mecânico para a Bahia. Agora, tudo será feito aqui", garante.

Segundo ele, a nova Harley Bahia será a terceira revenda HD no Nordeste do Brasil, que já conta com lojas em Recife e Fortaleza. "Estamos pensando em abrir a loja antes do São João, mas estaremos abertos antes do dia 25 de junho", adianta.

A revenda Bahia Harley é localizada num terreno de 1.000 m² com três pisos e área útil de 1.800 m² na Avenida Luis Viana (Paralela), número 7291. Contará com 25 colaboradores diretos e, segundo Davidson Botelho, tem planos de vendas de pelo menos 20 modelos por mês. Os modelos mais vendidos são a Fatboy, Heritage, 883R, Iron e a V-Rod, sendo a mais barata de R$ 29.900 e a mais cara R$ 74.000.

A festa de inauguração será no dia 11/07 no Bahia Café Hall, com grandes atrações musicais e a presença do presidente da Harley-Davison do Brasil, Longino Morawski, e mais de mil convidados. Maiores informações no site www.bahiahd.com.br.

adblock ativo